Antykwariat Grochowski sprzedaje książki za 1 zł. W puli aż dziesięć tysięcy tytułów

To nie koniec dobrych wiadomość dla książkoholików, bowiem właściciel antykwariatu przygotował dla klientów loterię z nagrodami. - Osoby, które jednorazowo kupią minimum 50 książek, wezmą udział w losowaniu bonów upominkowych o wartości 100, 50 i 30 złotych. Losowanie odbędzie się ostatniego dnia promocji o godzinie 15:30 w Antykwariacie Grochowskim, a wyniki zostaną ogłoszone również na fejsbukowym fanpage'u - czytamy w informacji opublikowanej przez antykwariat.

Warszawski Antykwariat Grochowski organizuje wielką wyprzedaż książek. Do zgarnięcia jest aż 10 tysięcy sztuk, każda w cenie 1 zł. - Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej, taniej książki w ostatnim tygodniu lutego - informuje właściciel. Wyprzedaż książek będzie trwać przez 8 dni. Rozpocznie się w sobotę 22 lutego o godzinie 9:00 i zakończy 29 lutego. Antykwariat znajduje się przy ul. Kickiego 12 na warszawskim Grochowie.

Setki tysięcy książek

O takich miejscach jak Antykwariat Grochowski mówi się, że mają klimat. Możemy w nim znaleźć setki tysięcy książek i płyt winylowych, kompaktowych, kaset, pocztówek, zegarów oraz wiele innych rzeczy, których często wolimy się pozbyć z naszych domów. Bogaty skład uzupełniają także elementy wyposażenia domu czy garderoby. - Kupując takie rzeczy do antykwariatu, dziwię się, że ktoś coś takiego trzymał w domu. Jednak bardziej dziwi mnie to, że ktoś chce to jeszcze kupować - żartuje w rozmowie z naszemiasto.pl Marek Łączyński. Więcej przeczytasz TUTAJ.