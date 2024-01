Areszt Śledczy Warszawa-Grochów. Tam przebywają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ujawniamy historię znanego zakładu karnego Alicja Glinianowicz

Areszt Śledczy Warszawa-Grochów – to tutaj trafili zatrzymani przez policję Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński. Ujawniamy historię jednego z najbardziej znanych zakładów karnych w stolicy. Krzysztof Jedynak

We wtorek wieczorem policjanci weszli do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymali Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. Posłowie trafili do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. Jest to obok nieczynnego już aresztu przy ulicy Rakowieckiej, jeden z najbardziej znanych zakładów karnych w Warszawie. Ujawniamy historię aresztu na Pradze.