Armagedon komunikacyjny wokół budowy metra na Bemowie. Wkrótce duże utrudnienia dla mieszkańców

Budowa metra na Bemowie. Utrudnienia dla mieszkańców

Całkowita przebudowa jednego z głównych skrzyżowań, zmiana organizacji ruchu, wstrzymany ruch tramwajów i przekierowanie komunikacji miejskiej na trasy zastępcze – to główne niedogodności, z jakimi już wkrótce będą musieli zmierzyć się mieszkańcy Bemowa.

Kulisy prac przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej z Powstańców Śląskich ujawnił w rozmowie z portalem transport-publiczny.pl Krzysztof Piasecki, kierownik kontraktu głównego wykonawcy tj. firmy Gulermak.

Obecnie wykonywane jest tam tymczasowe rondo, którego uruchomienie wymusi przesunięcie linii tramwajowej. Następnie robotnicy przystąpią do budowy podziemnych przejść pod samą tarczą skrzyżowania. - Te prace potrwają do wiosny przyszłego roku – twierdzi Piasecki. Oznacza to, że przynajmniej do tego momentu ruch w dzielnicy zostanie niemal całkowicie sparaliżowany, a ruch tramwajowy zostanie wstrzymany na około miesiąc.

Tak obecnie wygląda skrzyżowanie Górczewskiej i Powstańców Śląskich: