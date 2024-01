Atak dzików przy przedszkolu i liceum w Legionowie. Interweniowała Straż Miejska. Jest apel władz miasta

Legionowo oblężone przez dziki

W Legionowie koło Warszawy pojawił się problem związany z dzikimi zwierzętami, na tyle spory, że zaalarmowane zostały służby oraz starosta. Działania zostały podjęte po niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w ostatni wtorek, 9 stycznia br.

Jak poinformował lokalny portal legio24.pl, około godz. 8 rano dziki zaatakowały ludzi przy ulicy Królowej Jadwigi w Legionowie. Zdarzenie miało miejsce w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 9 i II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.

Na miejsce została wezwana Straż Miejska, która pomogła przestraszonym mieszkańcom. Po tym zdarzeniu władze podwarszawskiej miejscowości zwróciły się o pomoc do starosty.

"W związku z nadmierną populacją dzików na terenie miasta i zagrożeniem jakie te zwierzęta stanowią dla mieszkańców, Urząd Miasta Legionowo zwrócił się do Starostwa Powiatowego z apelem o przywrócenie stanowiska koordynatora ds. zwierzyny dzikiej. W latach ubiegłych zatrudniony w Starostwie koordynator bardzo dobrze współpracował z Nadleśnictwem, Kołami Łowieckimi, a także gminami, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia problemu przemieszczania się zwierzyny dzikiej poza obszary leśne" – czytamy na stronie Urzędu Miasta w Legionowie.