Autobusy po otwarciu metra na Woli. 20 autobusów zmienia swoje trasy. Jedna linia całkowicie wycofana

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na Woli, gdzie 4 kwietnia ma nastąpić otwarcie trzech nowych stacji drugiej linii metra. Przedstawione jesienią ubiegłego roku propozycje zostały zgodnie skrytykowane przez wszystkich, co zaowocowało tym, że ZTM z wielu zmian się wycofał. Ostatecznie od kwietnia korekty pojawią się na trasach aż 20 linii autobusowych. Jedna linia zostanie też wycofana.

Autobusy po otwarciu metra na Woli Temat zmian komunikacyjnych na Woli wywołał spore zamieszanie. Proponowane przez ZTM były krytykowane niemal z każdej strony. Swoje obawy przed skróceniem tras wolskich autobusów zgłaszali mieszkańcy, aktywiści miejscy oraz burmistrz Woli. Przeprowadzono konsultacje społeczne – było siedem spotkań z mieszkańcami w kilku dzielnicach (na Bemowie, Woli, Bielanach i w Śródmieściu). Zebrano opinie w ankietach, przyszło w tej sprawie niemal 4 tys. maili. Przeanalizowano także komentarze na profilach Warszawskiego Transportu Publicznego w mediach społecznościowych. Efektem tej pracy jest projekt zmian, który wejdzie w życie wraz z otwarciem nowych stacji metra. Co się zmieni? Autobusy linii 103, 154 i 197 wraz z otwieraniem ulic nad stacjami metra wróciły już na swoje trasy sprzed budowy. Innymi trasami pojadą autobusy linii: 102, 105, 109, 129, 136, 149, 171, 184, 190, 201, 520, 714, 719, 729. Korekty tras będą różne, np. na trasy sprzed budowy metra wrócą 136, 171 i 190, autobusy 102 dojadą do ulicy Emilii Plater a trasy 714, 719, 729 zostaną wydłużone do stacji metra Księcia Janusza. Bez zmian pozostaną trasy 112, 167, 517 i E-2. Na trasy wyjadą autobusy dwóch nowych linii – 106 i 284 a na trasie 523 będzie nowy przystanek. Przestaną jeździć autobusy linii 155 a 397 zamienią się w kursy skrócone 197 na wydłużonej trasie.

Co ważne, powstrzymano wiele niekorzystnych zmian. Wycofano się przede wszystkim z drastycznych cięć na liniach 171 oraz 112. Wydłużono za to trasę linii 109 kosztem rzadszej częstotliwości odjazdów. Zgodnie z zapowiedziami, wydłużono także trasy kilku linii z Bemowa, które teraz będą bezpośrednio dojeżdżać do nowych stacji metra. Efekt ma być taki, że spod stacji Księcia Janusza w szczytach komunikacyjnych autobusy wzdłuż Górczewskiej mają ruszać niemal co minutę. Nowe trasy autobusów na Woli znajdziecie w galerii:

Autobusy po otwarciu metra na Woli - szczegóły tras: Linia 102: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – J. Chłopickiego – Szaserów – J. Dwernickiego – Podskarbińska – Międzyborska (powrót: Grenadierów) – al. J. Waszyngtona – al. Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra (powrót bezpośrednio Tamką) – Tamka – M. Kopernika – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater – EMILII PLATER

Autobusy linii 102 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu i poza szczytem oraz co 30 minut w soboty i święta. Linia 105: OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO Autobusy linii 105 kursować będą co 4 minuty w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 105 na krótszej trasie (kursy tylko w szczycie porannym, tylko w kierunku krańca RONDO DASZYŃSKIEGO)

FORT WOLA – Wolska – M. Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO Autobusy linii 105 na krótszej trasie kursować będą co 8 minut. Linia 106: MŁYNÓW – Płocka – Wolska – Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – M. Kasprzaka – Płocka) – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – M. Kopernika – Tamka – Dobra – Lipowa – Browarna – BROWARNA (powrót: Karowa – Dobra)

Autobusy linii 106 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 12 minut poza szczytem oraz co 15 minut w soboty i święta. Linia 109: OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Elekcyjna – M. Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – Aleje Jerozolimskie (powrót: Emilii Plater – Świętokrzyska) – Bracka – pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat) Autobusy linii 109 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 129: KOŁO – Obozowa – Deotymy – Górczewska – Jana Olbrachta – Stroma (powrót: Boznańskiej) – Strąkowa – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Wałowicka – Sympatyczna – Cegielniana – Techników – Popularna – Bolesława Chrobrego – Ryżowa – Dzieci Warszawy – W. Sławka – Bohaterów Warszawy – T. Kościuszki – M. Spisaka (powrót gen. K. Sosnkowskiego) – Regulska – PKP URSUS

Autobusy linii 129 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 136: MŁYNÓW – Płocka – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – M. Banacha – Żwirki i Wigury – Racławicka – Wołoska – W. Rzymowskiego – Dolina Służewiecka – al. KEN – W. Surowieckiego – E. Romera – S. Herbsta – rtm. W. Pileckiego – J. Ciszewskiego – Dereniowa – I. Gandhi – Cynamonowa – F. Płaskowickiej – CYNAMONOWA (powrót: F. Płaskowickiej – al. KEN) Autobusy linii 136 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem oraz w soboty i święta

Linia 149: GROTY – Bolimowska (powrót: Spychowska – H. Dobrzańskiego „Hubala”) – A. Kocjana – Lazurowa – Górczewska – Deotymy – Obozowa – KOŁO Autobusy linii 149 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 171: CHOMICZÓWKA – J. Conrada – Powstańców Śląskich – Piastów Śląskich – Żołnierzy Wyklętych – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Górczewska – Leszno – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – TORWAR (powrót: Łazienkowska – Rozbrat) Autobusy linii 171 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 184: METRO MŁOCINY – J. Kasprowicza – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Elekcyjna – J.K.Ordona – M. Kasprzaka – al. Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – ppłk. Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE Autobusy linii 184 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu porannego, co 12 minut w szczycie popołudniowym, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta. Linia 190: CH MARKI – Radzymińska – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Leszno – Górczewska – Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa – Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA Autobusy linii 190 kursować będą co 7,5 minuty w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 197: na krótszej trasie (tylko w dni powszednie, dawniej jako linia 397). Na trasie podstawowej autobusy kursują bez zmian. METRO STARE BIELANY – al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego – W. Perzyńskiego – M. Rudnickiego – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta – Redutowa – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI Autobusy linii 197 na trasie skróconej kursować będą co 15 minut. Na wspólnym odcinku z pozostałymi kursami linii 197 zapewni to częstotliwość co 7,5 minuty. Linia 201: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Żołnierzy Wyklętych – Piastów Śląskich – E. J. Osmańczyka – Z. Pieniążka – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza – Obozowa – Deotymy – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA (powrót: E. Ciołka) (kursy przez ul. Żołnierzy Wyklętych, jak obecnie, tylko w wybranych godzinach w dni powszednie)

Autobusy linii 201 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza godzinami szczytu oraz co 20 minut w soboty i święta. Linia 284: NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – E. Ciołka – Górczewska – Jana Olbrachta – ZNANA Autobusy linii 284 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu porannego, co 12 minut w szczycie popołudniowym, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta. Linia 520: MARYSIN – Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa – Ostrobramska – al. Stanów Zjednoczonych – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – PL. BANKOWY Autobusy linii 520 kursować będą co 7,5 minuty w godzinach szczytu oraz co 10 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.

Linia 714: KOCZARGI STARE – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 714 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 719: LESZNO – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 719 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 729: MARIEW – … – Górczewska – METRO KSIĘCIA JANUSZA

Autobusy linii 729 kursować będą co 40 minut w godzinach szczytu, co 60 minut poza szczytem oraz co 120 minut w soboty i święta.