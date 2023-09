Awionetka spadła na prywatne pole. Pilot maszyny był reanimowany. Zmarł w szpitalu Alicja Glinianowicz

We wtorek po południu w powiecie białobrzeskim na Mazowszu doszło do wypadku. Na prywatne pole spadła awionetka. Służby potwierdziły, że pilot maszyny zmarł. Dalsze czynności zmierzające do ustalenia przyczyn katastrofy zapowiedziano na środę rano.