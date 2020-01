Banksy - geniusz czy wandal? Wystawa w Warszawie dopiero za rok, a już wzbudza emocje

Banksy w Polsce

Banksy - choć nie znamy jego prawdziwego imienia i nazwiska, więcej - nie wiemy nawet , jak wygląda, nie ma chyba osoby, która interesowałaby się sztuką i o nim nie słyszała. Prace brytyjskiego streetartowca pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie.

Artysta namalował dziewięć obrazów po palestyńskiej stronie zachodniego izraelskiego muru granicznego. Zamieścił kilka zmienionych obrazów w Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum i American Museum of Natural History w Nowym Jorku. Zostawił napis w zoo w Bristolu, a konkretnie w... klatce ze sloniami. W londyńskim zoo wspiął się na klatkę pingwinów i stworzył napis z dwumetrowych liter. To Banksy jest autorem okładki dla albumu Think Tank zespołu Blur. To tylko kilka przykładów jego twórczości. Humorystyczne, społeczne, polityczne - jego prace za każdym razem wywołują poruszenie i niemałe kontrowersje.