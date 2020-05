Baseny Tropikalne Binkowski Resort już niemal gotowe. Z Warszawy dojedziecie tam w 2 godziny

Park of Poland otwiera się 20 lutego. Znamy ceny biletów

Park of Poland pierwszych gości przyjmie 20 lutego. Największy kryty aquapark w Europie otworzy się w ostatnim tygodniu ferii. Zarządca inwestycji w gminie Mszczonów podał również ceny biletów. Za wstęp do Park of Poland dzieci zapłacą od 39 zł, dorośli nieco więcej.