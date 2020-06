Beauty Hall w Elektrowni Powiśle. Otwiera się piętro zdrowia i urody. Ponad 300 różnych usług. Jedyne takie miejsce w Polsce

Poza tym na ostatnim piętrze Elektrowni Powiśle stworzono także Juices&Bubbles Bar, gdzie można zamówić drinka czy wyciskane soki w oczekiwaniu na zabieg, bądź tuż po.

Strefa piękna w Elektrowni Powiśle będzie otwarta od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 20:00 oraz we wszystkie niedziele od godz. 10:00 do godz. 19:00. Wyjątkiem jest lokal Alba1913, który będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10 - 20.