Białołęcki Bieg Wolności 2023. Zawodnicy oddali hołd ofiarom stanu wojennego

W niedzielę 10 grudnia na Białołęce po raz kolejny zorganizowano Bieg Wolności To cykliczne wydarzenie sportowe, które odbywa się w okolicach 13 grudnia. Termin nie jest przypadkowy, ponieważ tego dnia w 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Wielu działaczy opozycyjnych trafiło właśnie na Białołękę, do Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka przy ul. Ciupagi 1. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna się Bieg Wolności.

Trasa biegu wytyczona została naokoło aresztu na Białołęce. To w sumie trzy pętle po 4,33 kilometra. Łącznie daje to 13 kilometrów - co jest odniesieniem do daty wprowadzenia stanu wojennego 13.12. Co więcej, start biegu wyznaczono na godzinę 12.13.