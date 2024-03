Bieg na Piątkę 2024 w Warszawie. Tysiące biegaczy na ulicach stolicy. Szukajcie się na zdjęciach

New Balance Bieg na Piątkę 2024. Biegacze przywitali wiosnę!

W niedzielę, 24 marca, o godz. 9.30 biegacze spotkali się na starcie linii New Balance Biegu na Piątkę. Lista startowa została zapełniona stuprocentowo, co oznacza, że w tym wyjątkowym biegu wzięło udział aż 5 tysięcy uczestników. Zmierzyli się oni z dystansem 5 km, pobiegli piękną trasą w stolicy i zdecydowanie poczuli wspaniałą, sportową atmosferę. New Balance Bieg na Piątkę towarzyszył 18. Półmaratonowi Warszawskiemu.

Najlepsi w biegu na 5 km byli Bartosz Jarczok (14.37) i Martyna Masłowska (16.35).