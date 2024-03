Półmaraton Warszawski 2024. Za nami 18. edycja wielkiego święta biegaczy. Zobaczcie zdjęcia uczestników

Półmaraton Warszawski 2024. Biegacze przywitali wiosnę. Oto zdjęcia uczestników

W niedzielę, 24 marca, odbył się 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski oraz New Balance Bieg Na Piątkę. W sumie na starcie obu biegów stanęło 20 tysięcy zmotywowanych uczestników. Największy w Polsce półmaraton to okazja do sprawdzenia swojej formy po zimowym okresie budowania formy lub do sportowego, radosnego rozpoczęcia cieplejszej pory roku.

W tym roku start półmaratonu był w nowym miejscu: przy wjeździe na most Poniatowskiego, od strony ronda Waszyngtona. Trasa była urozmaicona i szybka - biegaczy zobaczyliśmy w ścisłym Śródmieściu, ale także na Żoliborzu, Bielanach i obu Pragach.