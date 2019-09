Bieg przez Most 2019. Ruszyli z Białołęki na Bielany. Wyjątkowe zawody w ostatni dzień lata

Bieg przez Most 2019

W ostatnią niedzielę lata - 22 września - setki zawodników stanęło na starcie Biegu przez Most. Co roku to wydarzenie cieszy się dużą popularnością. Także w tym roku nie zabrakło chętnych by biec po ulicach Białołęki, następnie przez Most Północny i z powrotem do Galerii Północnej.

Bieg na 10 kilometrów organizuje Urząd Dzielnicy Białołęka. W tym roku przygotowano pakiety startowe dla tysiąca uczestników. Zawody rozpoczęły się o godz. 11. Uczestnicy mieli maksymalnie 90 minut na dotarcie do celu. Zwycięzca Kamil Jastrzębski uzyskał czas: 30:46 i o dziesięć sekund poprawił rekord imprezy.

Biegliście? Szukajcie się na zdjęciach