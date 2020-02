Bieg ''Tropem Wilczym'' w Warszawie. Pobiegnij i uczcij pamięć Żołnierzy Wyklętych. Ósma edycja wydarzenia już 1 marca

Co roku bohaterami wydarzenia są żołnierze antykomunistycznego powstania, których wizerunki trafiają na koszulki uczestników biegu. W tym roku to: Stanisława Golec ''Gusta'', Ludwik Marszałek ''Zbroja'', Zbigniew Matysiak ''Kowboj'', Henryk Kończykowski ''Halicz'', Józef Trojan ''Kruk'' oraz Witold Pilecki ''Druh''.

- Wielu z nas ma w rodzinie Żołnierzy Wyklętych. Dlatego pamiętajcie, że biegniemy nie tylko dla legend. Biegniemy dla naszych krewnych, którzy walczyli o Polskę. Dla naszych babć, dziadków, ojców, matek, wujów i cioć. Chwała bohaterom! - zachęcają do uczestnictwa w biegu organizatorzy.

Bieg ‘’Tropem Wilczym’’ to największa impreza sportowo-edukacyjna, jaka towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie ma na celu oddanie hołdu bohaterom podziemia antykomunistycznego, którzy w latach 1944 1963 walczyli z obcą władzą zainstalowaną w Polsce pod koniec II wojny światowej. W tym roku przypada już ósma edycja biegu, w którym udział biorą nie tylko sportowcy, ale również całe rodziny, dzieci, starsze osoby, artyści czy dziennikarze.

Warszawska odsłona biegu

W Warszawie bieg ‘’Tropem Wilczym’’ odbędzie się 1 marca na terenie Fortu Bema. Zawodnicy będą mieli do wyboru przebiegnięcie 1963 metrów, 5 km lub 10 km. Bieg na 1963 metry jest wspólny dla wszystkich miast - odwołuje się on bowiem do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak ‘’Lalek’’. Warszawa dodatkowo uzupełniła zawody o dwa pozostałe dystanse.

Bieg ‘’Tropem WIlczym’’ w Warszawie - harmonogram

Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco: