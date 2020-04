Bliska Wola Tower. "Mrówkowiec" z tysiącem mieszkań rośnie. Największy blok w Warszawie z zewnątrz przypomina biurowiec

Trójgłowy "mrówkowiec" rośnie na rogu Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia. Deweloper stawia tu trzy budynki, które połączy wspólne podium. Zakręcony blok - powstaje na planie litery "L" - w najwyższym punkcie urośnie do 92 metrów wysokości (27 pięter). Do obsługi całego kompleksu potrzeba aż 18 wind.

W sumie cały budynek ma mieć powierzchnię 65 tys. mkw., nieco większą niż również mieszkaniowy Cosmopolitan przy Twardej (z apartamentami premium). Tam jednak mieszkań jest "tylko" 254. Skąd różnica? Deweloper do środka "wsadził" sporo kawalerek i małych mieszkań. Wszystkie mają od 23 do 146 mkw. Sporo z nich (ok. 40 proc.) sprzedawana jest w celach inwestycyjnych. Część kupują także Ukraińcy, którzy pracują na stałe w Warszawie.