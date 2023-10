Blisko tysiąc nowych mieszkań w wieżowcu w centrum Warszawy. Pomysł na działkę po Poczcie Polskiej

Ostatecznie Poczta Polska wystawiła hektarową działkę, przy ul. Chmielnej 75 na sprzedaż. Nieruchomość w takim miejscu, w dodatku bez planu zagospodarowania (czyli bez wielu ograniczeń budowlanych) to łakomy kąsek dla deweloperów.

„Mieszkaniowiec” przy Rondzie Radosława. Deweloper chce apartamentów zamiast biur. Złożył już wniosek o „lex developer”. Co ciekawe, na części tej działki stał dawniej Czarny Kot. Teraz ma tu być…

Wieża z mikro-mieszkaniami

Pomysł na działkę w centrum Warszawy jest dość zaskakujący. Deweloper, w swojej prezentacji, wskazał, że powstać ma tam 950 mieszkań w budynku o powierzchni 40 tys. mkw. Oznacza to, że średnia powierzchnia mieszkania wyniesie 42 mkw. Oznacza to praktycznie same kawalerki.