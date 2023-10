Blok TBS w Wawrze. W Warszawie powstaje 66 nowych mieszkań. "Przykład wykorzystania energooszczędnych technologii"

W Wawrze przy ul. Derkaczy dobiegają końca prace konstrukcyjne budynku TBS Warszawa Południe.

- Miejskie inwestycje to nie tylko coraz więcej mieszkań dla warszawianek i warszawiaków, ale również coraz nowocześniejsze i zawierające wyśrubowane, ekologiczne standardy projekty. W tej chwili jesteśmy na różnym etapie realizacji 2840 mieszkań i nie mamy zamiaru się zatrzymać, chcemy dalej rozwijać ten program. Dzisiaj wmurujemy kapsułę czasu, żeby ten dzień uwiecznić. Umieścimy w niej dzisiejszą prasę i 5 zasad tworzenia budynków mieszkalnych w Warszawie, co do których przestrzegania się zobowiązujemy. Będziemy tak realizować nasze inwestycje, żeby zachować wszelkie standardy zgodne z ochroną środowiska, klimatu i energooszczędnością – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.