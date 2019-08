Budowa metra na Bródnie. Prace nabierają tempa. Pociągi pojadą tu za nieco ponad dwa lata

Pierwsze stacje na Targówku (Trocka i Targówek Mieszkaniowy) są już gotowe. Wschodni odcinek II linii metra czeka na otwarcie. Tymczasem, na zakładkę, trwa już dalsza budowa. Przypominamy, że metro dojedzie do stacji końcowej C21 Bródno. Zgodnie z umową wykonawca - konsorcjum Gulermak i Astaldi - za 1,4 mld zł do połowy 2021 roku zbuduje trzy stacje:

Obecnie najbardziej zaawansowane prace są przy stacji końcowej - Bródno. Przy ul. Kondratowicza powstał już głęboki na kilka metrów wykop. Widać również prace zbrojeniowe. Stacja, podobnie jak pozostałe na tym odcinku, będzie realizowana metodą podstropową. To oznacza, że najpierw betonuje się płytę stropową, a potem wybiera się pod nią ziemię. Wylewany beton stanie się sufitem przyszłej stacji.

"Na pozostałych stacjach: Zacisze i Kondratowicza trwają prace przy budowie kolejnych ścian szczelinowych, które stanowić będą jednocześnie ściany boczne stacji. Prace te wykonywane są przy użyciu specjalnych głębiarek, które pozwalają na precyzyjne wykonanie głębokiego, a jednocześnie wąskiego wykopu. To w nim następnie umieszczana jest klatka zbrojeniowa. Na koniec wykop zalewany jest betonem tworząc ścianę szczelinową. To bardzo ważny etap budowy, ponieważ to pierwszy konstrukcyjny element przyszłych stacji" - czytamy w komunikacie dotyczącym budowy metra przesłanym przez ratusz.

Wykonawcy montują także ekrany akustyczne w pobliżu przyszłych stacji Zacisze i Bródno. Wszystko po to, żeby prace nie były uciążliwe dla mieszkańców. Place budowy położone są bardzo blisko zabudowań.