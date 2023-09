Budują nowoczesny obiekt i remontują dawną leśniczówkę. W Warszawie powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej

Okolice Parku Młocińskiego, ulica Papirusów na warszawskich Bielanach – to tutaj trwa budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE). Zgodnie z planem nowy obiekt ma być miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci oraz wszystkich zainteresowanych ekologią – niezależnie od wieku.

Baza dydaktyczna Lasów Miejskich – Warszawa

Remont leśniczówki. Co się zmieniło?

Stołeczny ratusz zapewnia, że obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny. Źródłem ogrzewania będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Projekt zakłada, że na budynku powstanie zielony dach o powierzchni około 300 mkw. W planach jest także utworzenie ogrodu deszczowego .

"Nowe zagospodarowanie terenu ma propagować działania ekologiczne"

- Najważniejszym elementem otoczenia pozostanie przestrzeń leśna, w której budowane jest Centrum. Wewnętrzne drogi ograniczone zostaną do minimum i w większości będą miały przepuszczalną nawierzchnię – trawiastą lub mineralną – przyznaje przedstawicielka Stołecznego Zarządy Rozbudowy Miasta.

Ponadto na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej powstaną place rekreacyjne, wraz z chodnikami prowadzącymi do budynków. Pomiędzy nimi znajdą się ścieżki z nawierzchnią mineralną. Jedną z nich będzie można dojść do "klasy na świeżym powietrzu" w układzie amfiteatralnym, zbudowanej z kamiennych głazów wkomponowanych w naturalnie ukształtowaną skarpę oraz do miejsca spotkań zaaranżowanego z pni drzew ułożonych na trawie. Przy budynkach pojawią się drewniane tarasy. Taras przy budynku CEE będzie umożliwiał zejście na rozległą polanę.

W planie jest też stworzenie w tej okolicy układu w formie suchego strumienia i niecki porośniętej niską roślinnością. Na terenie Centrum zostanie posadzonych łącznie 40 drzew. Będą to gatunki rodzime, typowe dla lasu mieszanego – przede wszystkim brzozy, jarzęby i lipy. Wśród ponad 1600 sadzonych krzewów dominować będą gatunki kwitnące i owocujące – róże, porzeczki, irgi i ligustry.