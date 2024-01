Burza śnieżna w Warszawie. Wszystkie drogi w stolicy zasypane. Występują potężne utrudnienia w ruchu

W poniedziałek 15 stycznia, po godzinie 17:30 mieszkańcy stolicy usłyszeli głośne grzmoty. Następnie rozpętał się porywisty wiatr, a do tego obficie sypnęło śniegiem. Na ulice natychmiast wyjechały posypywarki, o czym Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował w mediach społecznościowych.

Pioruny, grzmoty, porywisty wiatr i intensywne opady śniegu. Przez Warszawę przechodzi burza. Przed nami wiele godzin pracy, zanim usuniemy śnieg z jezdni, którymi kursują autobusy miejskie. To 1500 km dróg. Jeszcze więcej czasu potrzebują firmy, które odśnieżają tereny dla pieszych. Obsługują ogromny obszar o powierzchni 3.5 mln m kw. Są to m.in. kładki, schody, przejścia dla pieszych i przystanki. Przy ocenie efektów miejcie na uwadze trudne warunki meteo, fakt, że ostatecznego efektu odśnieżenia możemy wymagać w kilka godzin od całkowitego ustania opadów oraz to, że wykonawcy pracują z niewielkimi przerwami od piątku - czytamy w komunikacie stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.