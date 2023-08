Byłam na Nightskatingu w Warszawie. Dlaczego tłumy chcą jeździć po ulicach Warszawy?

W ubiegły weekend odbyły się dwa przejazdy rolkarzy po ulicach stolicy. Wzięłam udział w jednym z nich. Podczas trwania całego wydarzenia zebrało się ponad tysiąc osób. Co przyciąga takie tłumy na to wydarzenie?

Nightskating Warszawa. Wydarzenie dla każdego miłośnika jazdy na rolkach Sobotni przejazd był moim drugi przejazdem z Nightskating Warszawa. Jazda na rolkach jest, odkąd pamiętam moją pasją. To idealny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu i doskonała rozrywka, łącząca przyjemne z pożytecznym. W ten weekend założyłam rolki i ruszyłam pod pomnik Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, gdzie rozpoczynał się przejazd. Zebrało się wielu rolkarzy w różnym wieku. Frekwencja dopisywała zarówno na pierwszym, łatwiejszym przejeździe, gdzie było aż 938 osób, jak i na trasie extreme, do której przystąpiło 893 osób, a na metę dojechało 377 osób. Przejechali aż 63 km, to imponujące! Ja uczestniczyłam w krótszej trasie na dystansie 9,5 km. W tym przejeździe brały udział osoby, dopiero zaczynające swoją przygodę z rolkami i dzieci z rodzicami.

Nightskating Warszawa. Jak wyglądało wydarzenie? Równo o godzinie 19:00 wyruszyliśmy w kierunku Hotelu Bristol, gdzie zakręciliśmy i przejechaliśmy obok Grobu Nieznanego Żołnierza, następnie Marszałkowską tuż pod Pałacem Kultury i Nauki. Warszawa z tej perspektywy wygląda niesamowicie. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo i chwilowo zatrzymywali ruch tam, gdzie w danym momencie przejeżdżali rolkarze. To rozwiązanie pozwalało na sprawny i bezpieczny przejazd, bez zaburzania ruchu drogowego. Podczas przejazdu doszło jednak do jednej niespodziewanej sytuacji. Na trasie, którą jechaliśmy, pojawiła się karetka na sygnale. Jednak dzięki szybkiej reakcji służb porządkowych NS, udało się sprawnie zjechać z drogi i ustąpić miejsca karetce. Przejeżdżaliśmy także przy Dworcu Centralnym i przez Rondo ONZ, aż w końcu Świętokrzyską zakręciliśmy w Marszałkowską i stamtąd w stronę miejsca startowego. Cały przejazd zajął godzinę, minęło tak szybko, że nie zdążyłam się zmęczyć.

Dlaczego Nightskating przyciąga tłumy? Podczas Nightskatingu można się poczuć, jak w jednej wielkiej wspólnocie, którą łączy miłość do ośmiu kółek. To jedyne takie wydarzenie, które daje możliwość bezpiecznego jeżdżenie na rolkach po ulicach w centrum Warszawy. Atmosfera za każdym razem jest nie do opisania.

To wspaniałe uczucie, gdy jedzie się na rolkach po głównych ulicach Warszawy o zachodzie słońca przy muzyce i w grupie osób, które również kochają to, tak samo, jak i Ty! W tym roku nadarzą się jeszcze dwie okazje do wzięcia udziału w Nightskatingu- 7 września, przygotowano trasę dla średniozaawansowanych i na zamknięcie sezonu- 30 września będą czekały dwie trasy: łatwa i extreme. Polecam każdemu spróbować!

