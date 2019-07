Ceny mieszkań, Warszawa. Sprzedaż mieszkań wyhamowała, ale stawki za metr wciąż rosną [WIDEO]

Deweloperzy działający w sześciu największych miastach Polski sprzedali w drugim kwartale br. 15,1 tys . To o 8 proc. mniej niż przed kwartałem.

Trend spadkowy sprzedaży na rynku nowych mieszkań, choć wyraźny, nie jest tak samo odczuwalny we wszystkich analizowanych przez JLL miastach. - Sprzedaż delikatnie spada, liczba wprowadzonych mieszkań również spada, ale ceny rosną. Rynek jest bliski stanu równowagi na coraz wyższej cenie. Taka sytuacja jest dobra dla deweloperów- tłumaczy w rozmowie z AIP Katarzyna Kuniewicz, Dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego JLL. - Jest drożej, więc dla kupujących nie jest już tak różowa ale popyt się nie wycofuje - dodaje. Dlaczego jest drożej? Ponieważ w dalszym ciągu chętnie kupujemy mieszkania, a nie możemy zapominać, że budowanie jest droższe, ziemia jest droższa. - Ponadto mamy dobrą koniunkturę, a Polacy postrzegają zakup mieszkania na rynku pierwotnym jak lokatę kapitału- mówi ekspert. Tam, gdzie deweloperom udało się w ostatnich miesiącach istotnie zwiększyć ofertę, wzrosła również liczba transakcji. Przykładem może być Wrocław. W okresie od kwietnia do czerwca do sprzedaży trafiło tam blisko 4 tysiące mieszkań (36 proc. k/k) co zaowocowało 20 proc. wzrostem sprzedaży.

- Najwięcej buduje się w Warszawie. Bardzo ciekawa sytuację mamy jeżeli chodzi o drugie miejsce, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie rynek wrocławski- mówi Kuniewicz.

Jak tłumaczy ekspert w przypadku Wrocławia możliwości wprowadzania nowych projektów do sprzedaży są największe. - Wrocław ma przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe i to jest przyjazny deweloperom rynek, jeżeli chodzi o możliwości zakupu ziemi. W związku z tym Wrocław odnotował rekordową liczbę wprowadzeń w drugim kwartale. Ich oferta urosła, ale i ceny wzrosły- dodaje. Mimo, rosnących cen, Polacy wciąż mogą sobie pozwolić na zakup. Jeśli porównamy relację średniej ceny 1 mkw. do średniego wynagrodzenia na poszczególnych rynkach, to nie różni się ona istotnie od tej z 2017 roku. Wprawdzie w Warszawie czy Trójmieście wzrost poziomu wynagrodzeń jest wolniejszy niż wzrost cen, ale daleko nam jeszcze do sytuacji z 2009 roku, kiedy w większości miast przeciętne wynagrodzenie starczało na zakup zaledwie 0,5 mkw.