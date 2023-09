Charytatywny rajd rowerowy w Żyrardowie. "Razem kręcimy kilometry dla Wojtka"

Chłopiec potrzebuje specjalistycznej operacji, która możliwa jest jedynie w szpitali na Florydzie (USA). Operacja wraz z wyjazdem i późniejszą opieką to koszt miliona złotych. Tyle potrzeba, by 12-letni chłopiec odzyskał zdrowie. Dodajmy, że to już trzecia operacja. Wojtek dwie przeszedł w Polsce, a jedną w USA.

- Wojtek boi się operacji. Ja zresztą też. Boję się bólu i płaczu. Boję się krzyku Wojtusia, ale wiem, że ta operacja jest jedynym sposobem, by ocalić go przed kalectwem. Ludzie mają różne marzenia, ja mam tylko jedno: by mój syn znów biegał tak, jak wtedy, krótko po pierwszym zabiegu. Przekleństwem Wojtusia jest to, że wciąż rośnie. Jego nóżka wymaga ciągłej korekty, inaczej wszystkie te cierpienia pójdą na marne - czytamy na stronie zbiórki.