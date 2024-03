Nietypowa akcja na Dworcu Centralnym w Warszawie. Blisko 40 osób "zastygło" na znak solidarności z wychowankami domów dziecka

Nazywamy to w Fundacji "syndromem zamrożenia”, czyli paraliżującym strachem przed dorosłością i usamodzielnieniem wśród naszych podopiecznych. Od lat pomagamy im jak możemy, ale to grupa całkowicie nieobecna w dyskursie publicznym. Wszyscy wspieramy chętnie małe dzieci, tymczasem one przecież dorastają. Nie rozpływają się gdzieś w powietrzu, tylko mają olbrzymi problem, by się usamodzielnić i normalnie funkcjonować w społeczeństwie: znaleźć pracę, mieszkanie, założyć rodziny. Tym flashmobem w centrum stolicy chcieliśmy nagłośnić ten temat - mówi inicjatorka akcji, prezeska Fundacji ERBUD Lucyna Grzeszczak.