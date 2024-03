Wiosna w Browarach Warszawskich. Kultowe schody zmieniły grafikę na nowy sezon. Tak się prezentują w odświeżonej odsłonie

Nowy sezon w Browarach Warszawskich tradycyjnie już rozpoczęła zmiana grafiki na kultowych schodach, prowadzących z woonerfu Haberbuscha i Schielego do zabytkowej części - placu przy Leżakowni. Tym razem 17-metrowe schody stały się przestrzenią do artystycznego wyrazu dla Ani Rudak. Ceniona ilustratorka tworzy oprawy graficzne m.in. dla instytucji kulturalnych, magazynów oraz wydawnictw muzycznych.

Ania Rudak to wyjątkowa artystka, która potrafi pięknie łączyć motywy kobiece, florystyczne i zwierzęce oraz ukazywać w magiczny sposób życie, które jest dookoła. Inspiruje ją detal codzienności i kolor, co świetnie ujęła w swojej pracy. Nowe schody odzwierciedlają życie Browarów Warszawskich - wyjątkowego miejsca, które przyciąga różnorodnym i pysznym jedzeniem, dobrą zabawą i pozytywną atmosferą. Grafika wykonana przez Anię to mocny akcent, którego szukaliśmy na rozpoczęcie wiosny - powiedziała Milena Nawrat, Marketing Manager w Echo Investment.