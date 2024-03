Rysunek Rafaela w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Tak unikatowe dzieło w polskich zbiorach to "prawdziwa sensacja"

Rafael - "Postać żołnierza w zbroi all’antica". Do kolekcji zamkowej trafił nowy nabytek

Dzieło przedstawia mężczyznę w stroju wojownika, sporządzonym na wzór antyczny. Wedle jednej z hipotez jest to legendarny rzymski bohater Gajusz Mucjusz Scewola, który włożył rękę do ognia, by udowodnić, że nie lęka się tortur ani śmierci. Historia ta została opisana przez Tytusa Liwiusza w słynnych rocznikach "Dzieje Rzymu od założenia miasta". Inna hipoteza wzorca ikonograficznego dla rysunkowego przedstawienia upatruje w posągu Marsa, pochodzącym z poświęconej mu świątyni z II w n.e., wzniesionej na rzymskim Kapitolu.

Tylko tydzień na podziwianie dzieła. Następna okazja dopiero jesienią

W przeciwieństwie do obrazów na desce czy płótnie rysunki na papierze są szczególnie podatne na uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, temperaturę, wilgoć i działanie światła. Dlatego prezentujemy go w sali bez okien i w półmroku. Szyba ochronna całkowicie odcina dostęp promieni UV, ale niestety światło widzialne ma szkodliwy, i niestety nieodwracalny wpływ na papier, który ulega naświetleniu. Dlatego rysunek będzie wystawiany tu tylko przez tydzień - powiedziała dr Katarzyna Garczewska-Semka z działu konserwacji Zamku Królewskiego.

Tak unikatowe dzieło światowej klasy w polskich zbiorach to prawdziwa sensacja. - Jest to bardzo ważny moment dla polskiej kultury. Do kolekcji zamkowej trafił nowy nabytek - rysunek autorstwa Rafaela. Stanie się on częścią ogólnego zasobu kulturalnego Polski. Podwyższy rangę polskich zbiorów na świecie - podkreślił dyrektor Zamku prof. Wojciech Fałkowski.