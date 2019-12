W Warszawie ponownie stanęły wieszaki do ''Wymiany Ciepła''. Zamiast wyrzucać, oddaj ubrania potrzebującym [ADRESY]

Na wieszakach możecie zostawić ubrania zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ważne jest tylko to, żeby ciuchy były czyste i niezniszczone . Rozstawione wieszaki stoją bez żadnego dozoru, co oznacza, że ''są czynne'' 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Postaw wieszak w swojej dzielnicy

To od mieszkańców Warszawy zależy gdzie i czy w ogóle powstanie taki wieszak. Warunki są trzy: wieszak musi stać legalnie (potrzebna jest zgoda właściciela terenu, na którym chcemy go postawić) w miejscu zadaszonym i dostępnym przez całą dobę. Jeśli w Waszej dzielnicy stanął taki wieszak, zgłoście to organizatorom, którzy umieszczą jego adres na Mapie Wymiany Ciepła.