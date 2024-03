Nowe życie kultowego Bazaru Różyckiego. Powstało unikalne zagłębie mody vintage na warszawskiej Pradze Katarzyna Glegoła

Spacerując w sobotę po ulicy Targowej, można odnieść wrażenie podróży w czasie, a to za sprawą wyjątkowego targu. Na warszawskiej Pradze, każdego sobotniego popołudnia, od godziny 12:00 do 17:00 odbywa się Vintage Market. Miejsce idealne dla miłośników stylu vintage, sztuki oraz rękodzieła. Wybraliśmy się tam, by zobaczyć, co dzieje się na straganach w dzień targowy.