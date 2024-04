Kulinarne Festiwale opanowały Warszawę. To okazja do spróbowania popisowych dań najzdolniejszych Chefów Katarzyna Glegoła

Materiały prasowe

W marcu do warszawskich restauracji zawitały najpopularniejsze Festiwale Restauracyjne, czyli Restaurant Week, Breakfast Week oraz Chef’s Menu. To idealna okazja do spróbowania popisowo podanych autorskich menu festiwalowych w atrakcyjnych cenach. W kulinarnych wydarzeniach festiwalowych organizowanych przez Restaurant Club wzięło udział już ponad 1 500 000 Gości. Jeśli chcesz spróbować flagowych dań wybitnych szefów kuchni, zarezerwuj stolik na Restaurant Week lub Breakfast Week do 24 kwietnia. Inicjatywa Chef’s Menu potrwa do odwołania!