Pączki z golonką i czerwoną kapustą? Tak, to możliwe. Odwiedziliśmy Let's Nibble - warszawską restaurację łamiącą kulinarne schematy

Co oprócz pączków?

Let's Nibble w Fabryce Norblina

Let's Nibble to klimatyczna restauracja znajdująca się w samym sercu warszawskiej Woli, a konkretnie - w Fabryce Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53. Miejsce zostało stworzone z pasji do kreatywnej i świadomej kuchni oraz idei wspólnego spędzania czasu. Choć lokal funkcjonuje na gastronomicznej mapie stolicy od ponad roku, to dopiero niedawno zrobiło się o nim głośno.

Wszystko za sprawą nowego szefa kuchni, który dołączył do tamtejszego zespołu na początku stycznia 2024 roku. Konrad Kowalski - bo o nim mowa, nie boi się kulinarnych wyzwań, stawiając na arcyciekawe połączenia smaków, aromatów i kolorów.