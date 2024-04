Nadchodzi 2. edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni w Kinotece. Znamy szczegóły wydarzenia

Festiwal LET'S DOC jest jednym tego rodzaju wydarzeniem filmowym w Polsce. Jego program obejmuje wyłącznie filmy dokumentalne skierowane do młodej widowni w wieku od 10 do 18 lat. Pierwsza edycja wydarzenia przyciągnęła mnóstwo młodych pasjonatów kina.

W przeciwieństwie do koloryzowanych treści w mediach społecznościowych kino dokumentalne jest mostem łączącym młodą widownię z rzeczywistością, w której może się przejrzeć się jak w lustrze. Podczas festiwalu oczy młodych ludzi skierowane zostaną na prawdziwe życie i problemy. Będzie to dla nich próba zrozumienia otaczającego świata i znalezienia w nim swojego miejsca.

Zależy nam, by to, co oglądają na ekranie nasi widzowie, było jak najbliższe rzeczywistości. Pokazujemy kino tworzone z odpowiedzialnością, w którym reżyserzy i reżyserki przedstawiają swoich bohaterów z wrażliwością i rzetelnością. Z naszych doświadczeń wynika, że film dokumentalny jest także bardzo efektywnym narzędziem do pracy edukacyjnej i pretekstem do poruszania ważnych tematów, takich jak relacje rodzinne i rówieśnicze, stereotypy kulturowe, wyzwania związane z niepełnosprawnością, migracją, kryzysem klimatycznym – mówi Katarzyna Ślesicka, dyrektorka festiwalu i kierowniczka działu edukacji Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.