Nowa inicjatywa obywatelska na Woli. W połowie kwietnia wystartują lokalne Targi Śniadaniowe

Targi Śniadaniowe na Woli. Nowa niedzielna tradycja

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zaprasza na cykl Targów Śniadaniowych na Woli – zwycięskiego projektu obywatelskiego. Niedzielne wydarzenia, będą łączyły pasję do dobrej kuchni, miłość do przyrody i wspólnotę lokalnej społeczności. Rozpoczynając się 14 kwietnia, targi będą odbywać się co drugą niedzielę, aż do 27 października.