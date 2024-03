Ateitis VR. Rewolucja w świecie rozrywki ma swój początek w Warszawie. Otworzyliśmy drzwi do nieograniczonej wyobraźni

To największa arena VR w Europie. Zapewniamy uczestnikom ogromną przestrzeń do swobodnego przemieszczania się. Co najfajniejsze, każdy widzi tu każdego. Gracze kooperują razem ze sobą lub walczą przeciwko. To, co najbardziej ich ekscytuje to fakt, że zakładając gogle przenoszą się do wirtualnego świata i już po chwili zapominają o tym prawdziwym. Jest to dla nich wspaniała zabawa, co nas bardzo cieszy. Tak jak to, że jesteśmy pionierami w tej technologii - mówi nam twórca Ateitis VR, Dominik Boryczko.