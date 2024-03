Nowy robot w Centrum Nauki Kopernik. Pies Spot wzbudza ogromne zainteresowanie dzieci i dorosłych. "Przyszłość jest dziś"

Robot Spot zaprezentowany w Warszawie

21 marca na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja nowego urządzenia, które poszerzyło zbiory placówki. Mowa o robotycznym psie o imieniu Spot. Urządzenie zostało wyprodukowane w amerykańskiej firmie Boston Dynamics. Jest autonomiczne, a jego ruchami zarządza sztuczna inteligencja.

Robot ma dwa kolory: żółty oraz czarny. Waży 32 kilogramy i mierzy 70 centymetrów w kłębie. Spot sam omija przeszkody, potrafi wchodzić po schodach, a kiedy odpoczywa przybiera pozycję "waruj". Jego ruchy do złudzenia przypominają ruchy prawdziwego zwierzęcia, dlatego ludzie, którzy po raz pierwszy go widzą, obdarzają go psimi cechami i próbują go przywołać, a nawet pogłaskać.

Urządzenie wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jedną z osób, na które robotyczny pies zrobił spore wrażenie, był prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski pojawił się na oficjalnej prezentacji i miał okazję udać się ze Spotem na spacer. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć poniżej.