Audio Video Show 2023 w Warszawie. Tak wygląda sprzęt warty miliony złotych

Cuda i cudeńka myśli technicznej, czyli gramofony, wzmacniacze, kolumny, subwoofery, słuchawki, kable, płyty winylowe - to wszystko można zobaczyć podczas Audio Video Show w Warszawie. Sprzęt grający najwyższej klasy jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli ktoś będzie miał szczęście, spotka znanych muzyków, choćby muzyków Budki Suflera czy Baranovskiego.

Audio Video Show 2023 na PGE Narodowym

Na wystawie w Warszawie można obejrzeć i posłuchać sprzętu audio i wideo z całego świata. Polska wystawiła dużą reprezentację. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że pod tajemniczą nazwą kryją się nasze firmy. Najdroższe zestawy audio ze świata sprowadzono do Polski tylko na czas wystawy. Jest więc zestaw za ok. 5 mln zł, a także za ok. 8 mln zł. Ceny zwalają z nóg, ale czego się nie robi z miłości do tzw. hi-endu.

Audio Wideo Show 2023

170 wystawców

600 marek z całego świata

160 sal prezentacyjnych

3 dni technologicznego szaleństwa.

Audio Show odbywa się do niedzieli, 29 października 2023 r., w trzech lokalizacjach w Warszawie:

PGE Narodowy I Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw I Plac Artura Zawiszy 1

Golden Tulip Hotels I Towarowa 2 Wystawa jest czynna w godzinach: sobota: 10:00 - 20:00, niedziela: 10:00 - 18:00.

Audio Show to nie tylko sprzęt

Oprócz sprzętu na wystawie odbywają się spotkania z ciekawymi postaciami. W piątek na PGE Narodowym fani mogli posłuchać rozmowy z Baranovskim. Bystre oko fanów muzyki mogło wypatrzyć muzyków Budki Suflera, Tomasza Zeliszewskiego i Mietka Jureckiego. Obaj panowie są fanami dobrego sprzętu grającego, szczególnie perkusista i manager słynnej Budki, czyli Tomasz Zeliszewski, który jest posiadaczem dobrego sprzętu grającego. Tomasz Dereszyński

Audio Show 2023: Lista urządzeń, które trzeba zobaczyć:

1. Audio Note - system za 8 mln złotych

Wyjątkowo, z okazji jubileuszu Audio Video Show, będzie można posłuchać dźwięku z systemu z niezwykle rzadko pokazywanej konfiguracji urządzeń, której skompletowanie i strojenie wymaga wysiłku i czasu. Nigdy wcześniej nie pokazywano w Polsce tak drogiego zestawu stereo. 8 milinów złotych zrobi wrażenie na każdym! Źródłem dźwięku są płyty winylowe i dyski CD, a technologia Audio Note umożliwia przeniesienie się w czasie do momentu powstawania nagrań. Trzeba posłuchać!

2. Børresen M6 – za 5 mln złotych

Drugi najdroższy system tegorocznego Audio Video Show to zestaw Børresen M6 z Audio Group Denmark. Kosztuje ponad 5 mln złotych, a w jego skład wchodzą najnowsze flagowe kolumny Børresen M6 wraz z firmową elektroniką Aavik – końcówkami P880, przedwzmacniaczem C880 oraz referencyjnym streamerem Aavik SD880. 3. Wadax - odtwarzacz muzyczny za 1.6 mln złotych

Prawdopodobnie najlepszy odtwarzacz świata za bagatela 1,6 miliona złotych! Składa się z serwera oraz DACa. WADAX Reference DAC wraz z Wadax Reference Server i Wadax Reference PSU będzie można posłuchać razem z jubileuszową elektroniką TenorAudio w postaci monobloków Tenor 350N 20th Anniversary Edition (1,2 mln zł), przedwzmacniacza Tenor Audio Line 1, także w edycji urodzinowej (0,95 mln zł) oraz kolumn Marten Mingus Septet. 4. Orpheus Sennheiser - najdroższe słuchawki świata

Od ponad siedemdziesięciu lat firma Sennheiser kojarzy się z doskonałością w dziedzinie audio. Najdroższe słuchawki świata – nowy model HE 1 Orpheus za 272 tysiące złotych, tylko to potwierdzają. Każda z 6000 poszczególnych części nowego modelu jest inżynieryjnym dziełem sztuki. Słuchawki oferują ultraszeroki zakres charakterystyki częstotliwościowej, który zawiera się w przedziale od 8 Hz do 100 kHz, co pozwala równocześnie odtwarzać dźwięki generowane przez słonie i emitowane przez nietoperze. Wykorzystano w nich ceramiczne przetworniki pokryte złotem, a żyły przewodów są zrobione z 99,9 proc. miedzi, która jest pokryta srebrem, co eliminuje jakiekolwiek straty sygnału.

5. HIFIMAN Electronics SHANGRI-LA

Przy cenie sięgającej 100 tysięcy HIFIMAN Electronics SHANGRI-LA to najprawdopodobniej drugie najdroższe słuchawki świata. Nie mogło ich więc zabraknąć podczas tegorocznej edycji Audio Video Show. SHANGRI-LA to tak naprawdę zestaw słuchawkowy, składający się ze słuchawek elektrostatycznych SHANGRI-LA oraz wzmacniacza słuchawkowego o tej samej nazwie, zbudowanego w oparciu o lampy 300B.

6. Diora Acoustics

Europejski lider produkcji obudów kolumn głośnikowych powraca po około 20 latach z pierwszymi własnymi modelami systemów nagłośnieniowych pod marką Diora Acoustics. To dwie serie produktów High End Perun i Chors. Ręczne wykonanie, perfekcyjne wykończenie, doskonałe brzmienie oraz zastosowanie wyłącznie europejskich komponentów to cechy charakterystyczne marki Diora Acoustics. 7. Unitra – reaktywacja

Unitra wraca na rynek za sprawą współzałożyciela firmy CD Projekt i Mudita - Michała Kicińskiego. W skład nowej linii produktów wchodzą wzmacniacz zintegrowany o konstrukcji dual-mono i ponadczasowym designie ze wskaźnikami wychyłowymi, referencyjny zestaw głośnikowy, odtwarzacz CD z unikalnym interfejsie z podświetlanym wyświetlaczem E Ink oraz aż dwa modele gramofonów.

8. Philips OLED908 - nowy model Ambilight TV

Nowy model telewizora Philips OLED+908 wyposażono w matrycę META OLED, dzięki której możliwa do osiągnięcia jest jasność szczytowa na poziomie 2100 nitów, co stanowi wynik o 70% lepszy w porównaniu do poprzednich matryc. Jednocześnie telewizor oferuje szerszy kąt widzenia i lepszą efektywność energetyczną. W parze z jakością obrazu idzie nieprzeciętne brzmienie systemu dźwiękowego 3.1 o mocy 80W zaprojektowany przez Bowers & Wilkins. Sześć zamontowanych z przodu przetworników zapewnia wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową. 9. Gramofon Technics SL-1200GR2 – z bezpośrednim napędem

Technics SL-1200 to ikona wśród gramofonów i pierwszy wybór całych pokoleń fanów płyt winylowych. Najnowsza wersja SL-1200GR2 zawiera liczne ulepszenia w obrębie jednowirnikowego, płaskiego bezrdzeniowego silnika napędu talerza oraz systemu sterowania silnikiem. Bazując na swoim olbrzymim doświadczeniu w przetwarzaniu sygnałów PWM, inżynierowie Technicsa stworzyli system ΔΣ-Drive, który nie tylko ogranicza wysokie harmoniczne, ale także skutecznie łagodzi wibracje silnika, zapewniając płynną i precyzyjną rotację talerza.

10. Legenda JBL w najlepszym wydaniu!

Wielbiciele JBL nie mogą przegapić elektroniki tej marki, która obejmuje zintegrowany wzmacniacz stereo JBL SA550, odtwarzacz płyt kompaktowych JBL CD350, cyfrowy odtwarzacz multimedialny JBL MP350 Classic oraz gramofon JBL TT350 Classic. Kolejną nowością pokazywaną na Audio Video Show będzie seria JBL Authentics, w której uderzająca wydajność dźwięku łączy się z ponadczasowym wzornictwem retro inspirowanym dziedzictwem JBL z lat 70 oraz nawiązaniem do legendarnych JBL L100.

