Wiosenny piknik w Multimedialnym Parku Fontann. Tak warszawiacy świętują Światowy Dzień Wody 2024 Katarzyna Glegoła

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Wodociągi Warszawskie zorganizowały piknik pełen atrakcji. W sobotnie popołudnie od 11:00 do 16:00 na terenie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie otworzyło się wodne miasteczko. Wydarzenie przyciągnęło tłumy spacerowiczów. Na miejscu byliśmy i my. Co działo się na Wodnym Pikniku 2024? Szczegóły poniżej.