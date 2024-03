Weekend w Pałacu Kultury pod znakiem zdrowej żywności? WEGEMANIA, czyli Festiwal Kuchni Roślinnej i Owocowej już wkrótce!

Festiwal WEGEMANIA to przestrzeń pełna smaków i aromatów, ale także miejsce, gdzie spotkasz ludzi z pasją, dla których życie w harmonii z naturą to podstawa. Na stoiskach wystawcy będą oferować zdrową żywność od świeżych owoców i warzyw, przez gorące dania, po nietypowe ekologiczne przysmaki, takie jak wegetariańska kiełbasa czy ekologiczny ser. Niezależnie od tego, czy jesteś weganinem od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z roślinnym menu, każdy znajdzie tu coś dla siebie. WEGEMANIA to nie tylko targi zdrowej żywności to możliwość zdobycia wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz zainspirowania się zdrowymi przepisami.



Festiwal zgromadzi 200 wystawców oferujących szeroką gamę produktów m.in.:

duży wybór produktów pochodzenia roślinnego

naturalne kosmetyki oraz preparaty i akcesoria do pielęgnacji domu

ekologiczną odzież i dodatki wytwarzane przez lokalnych rzemieślników i wytwórców

terapie dla zdrowia i urody