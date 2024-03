Wystartowały Praskie Dni Teatru 2024. Lokalne teatry otwierają się na miłośników sztuki. Zagrają aż 8 bezpłatnych spektakli Katarzyna Glegoła

IV Przegląd Praskich Teatrów właśnie się rozpoczął. W ramach wydarzenia od 19 do 24 marca będzie można wybrać się na bezpłatne spektakle do lokalnych teatrów. Praskie grupy teatralne przygotowały aż 8 różnych przedstawień. To wyjątkowa okazja, aby poznać bliżej praskie teatry. Liczba wolnych wejściówek ograniczona.