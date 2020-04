Teatry w Warszawie online. Te spektakle zobaczycie w najbliższych dniach w sieci

Koronawirus zamkną sceny teatralne. Wszystkie przestawienia i koncerty zostały odwołane na razie do 26 kwietnia. Jednak nie oznacza to tego, że nie możemy w sieci oglądać przedstawień. Wiele stołecznych scen przygotowało repertuar, który widzowie mogą oglądać online.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym instytucje kultury pozostają zamknięte aż do odwołania. Przełożone zostały marcowe i kwietniowe premiery zostały na inny termin. Część teatrów zachęca do tego by w miarę możliwości nie oddawać biletów ale zmieniać termin. Jednak by nie tracić kontaktu z widzami, teatry zachęcają do oglądani spektakli, warsztatów czy prowadzenia rozmów online na swoich kanałach internetowych. Poniżej znajdziecie przegląd najbliższych aktywności w sieci do których zachęcają stołeczne teatry. TR Warszawa 18 kwietnia, godz. 19. “Holzwege”. TR Warszawa aaprasza na czwarty już pokaz rejestracji swoich najnowszych spektakli ramach akcji “Zostań w domu, nie wychodź z teatru!”.

Pokaz odbędzie się na Facebook Live TR Warszawa oraz na Vimeo. “Holzwege” to teatralna próba rozwikłania tajemnicy przedwczesnej śmierci wybitnego kompozytora, Tomasza Sikorskiego (1939-1988). To teatr, eksperyment śledczy i koncert w jednym.

Pokaz odbędzie się na Facebook Live TR Warszawa oraz na Vimeo. "Holzwege" to teatralna próba rozwikłania tajemnicy przedwczesnej śmierci wybitnego kompozytora, Tomasza Sikorskiego (1939-1988). To teatr, eksperyment śledczy i koncert w jednym.

Nagranie będzie uzupełnione o napisy w języku polskim (realizacja w ramach projektu TR Bez Barier 2020) i angielskim (napisy PL I ENG tylko na Vimeo). Teatr Wielki - Opera Narodowa Choć spektakle pozostają odwołane, Teatr Wielki - Opera Narodowa dzięki platformie vod.teatrwielki.pl, udostępnia swoje spektakle. 18 i 25 kwietnia, godz.18 będzie można obaczyć przedstawienie "Śpiąca królewna". To jeden z najbardziej rozpoznawalnych klasycznych spektakli baletowych, a zarazem flagowa pozycja w repertuarze niemalże każdego liczącego się zespołu baletowego na świecie.

Nowy Teatr Nowy uruchomił stałą ramówkę działań online z materiałami audiowizualnymi, które są dostępne na profilu facebookowym teatru. Widzowie znajdą tam warsztaty, wykłady, polecenia filmowy oraz spektakle.

19 kwietnia, godz. 12 "Indianie". Tym razem Nowy pokaże rejestrację online spektaklu dla dzieci w wieku od 7 lat w wykonaniu Teatr 21

"Indianie" to spektakl o odwadze. Podróż do źródeł odwagi ukrytych w tajemniczej historii Czarnego Węża. Czym jest dzisiaj odwaga? Jak być odważnym? Jak żyć odważnie? Jak zachęcać do odwagi? A może wcale jej nie potrzebujemy? Teatr Żydowski Poświąteczny tydzień #TeatrZydowskiWDomu rozpoczyna słynnym „Golemem”, Mai Kleczewskiej. To kolejny już spektakl online tej wybitnej reżyserki, po „Berku” oraz powtarzanym na życzenie widzów „Dybuku”. Spektakl będzie można zobaczyć 14 kwietnia o godz. 20.00 w transmisji na Facebooku, a także na platformie Vimeo oraz YouTube Teatru Żydowskiego.

Legenda o Golemie, sztucznym człowieku, jest jedną najstarszych z tradycji żydowskiej. Od lat przenika różne kultury i nadaje nowe sensy. Jak wiele figura sztucznego człowieka mówi o nas samych? Jak silnym jest elementem zbiorowej wyobraźni? Czy jest projektem marzeń

o dorównaniu Bogu? Golem jest figurą, która jednocześnie zwiastuje katastrofę i nadchodzące po niej oczyszczenie. Sztuczny człowiek jest lustrem, w którym przegląda się nasze człowieczeństwo i nasza pamięć.

16 kwietnia, godz. 19, „Spotkanie z piosenką żydowską".

Artyści Teatru Żydowskiego zaprezentują bogaty repertuar, wypełniony szlagierami wybitnych twórców takich jak: E. Schlechter, J. Tuwim, W. Szlengel i J. Jurandot. Będzie więc refleksyjnie, żartobliwie, z sentymentem, z dystansem, ale też smutno i wesoło. Teatr Capitol Teatr Capitol wraz z aktorami chce pozostawać w stałym kontakcie zwidzami. Aby zrekompensować widzom brak ich ulubionej rozrywki, powstał pomysł spotkań za pośrednictwem social mediów. Przynajmniej raz w tygodniu

organizowane są live chaty, w których uczestniczą aktorzy grający w komediach wystawianych w Capitolu.

15 kwietnia o godz. 20 z widzami spotkają się aktorzygrający w spektaklu „Akt Równoległy”, m.in. Olaf Lubaszenko, Kamila Kamińska, Kazik Mazur i Kuba Gąsowski.

Teatr Dramatyczny Do czasu otwarcia scen dla widzów, do sieci przeniósł się równie Teatr Dramatyczny. Na stronie jest szczegółowy plan wydarzeń, w które zaangażowani są twórcy Dramatycznego. W poniedziałki tradycyjnie czytania dramatów,

we wtorki najciekawsze informacje z historii Teatru Dramatycznego, w środy wywiady na żywo z aktorkami i aktorami Dramatycznego, w czwartki wykłady wybitnych znawców teatru i humanistów, w piątki dla poprawy humoru najlepsze skecze, w soboty spektakle, a w niedzielę coś dla dzieci.

18 kwietnia o godz. 19 będzie można zobaczyć spektakl "Król Edyp".

25 kwietnia o godz. 19 pokazana zostanie sztuka "Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie" Iwana Wyrypajewa. Teatr Polski Polski poleca spektakle przygotowane przez swoich twórców a udostępnione na stronie Teatru Telewizji oraz czytania dostępne online na portalu Polskiego Radia, które bezpłatnie możecie zobaczyć u siebie w domu!

NAGRANIA WIDEO SPEKTAKLI:

- "Szekspir Forever". Telewizyjna wersja monodramu Andrzeja Seweryna

- "Emigranci" Sławomira Mrożka