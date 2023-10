Noc Bibliotek już w ten weekend. To będzie niesamowite wydarzenie w Warszawie. Co nas czeka?

Noc Bibliotek w Warszawie

Noc Bibliotek to jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce. W niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbliższych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, otwartych i dostępnych. Wspólnie tej wyjątkowej nocy kierujemy światło na biblioteki, pokazując wspierającą moc literatury i siłę lokalnej społeczności, by jak najwięcej ludzi uznało je za swoje miejsca.

W bibliotekach w całej Polsce czekają na czytelników specjalne wydarzenia – niecodzienne spotkania z literaturą i jej gwiazdami. Odbędą się m.in.: