Świąteczna choinka na Woli. Dzielnica uruchomiła swoją iluminację

Na Woli, od początku grudnia, dostrzec można świąteczną atmosferę. – Na pewno dzięki opadom śniegu możemy poczuć atmosferę świąt odrobinę wcześniej – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Mieszkańcy Woli będą mieli wiele okazje, żeby go poczuć, bo m.in. w dwa kolejne weekendy organizujemy imprezy pełne świątecznych atrakcji dla każdego – dodaje.

Tak wyglądało rozpalenie choinki na Woli

W sobotę, 9 grudnia, mieszkańcy dzielnicy Wola mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej imprezie pod nazwą "Uśmiechnięte Święta na Woli". To coroczne wydarzenie, odbywające się na skwerze Bohdana Lacherta, tuż obok Urzędu Dzielnicy Wola. G łównym punktem programu jest uroczysta iluminacja choinki .

Lokalny Jarmark Bożonarodzeniowy

Impreza rozpocznie się o godzinie 12:00, a zakończy o 18:00. Warto dodać, że organizatorzy przygotowali dla uczestników około 200 choinek do rozdania w formule "kto pierwszy, ten lepszy". To doskonała okazja, aby zabrać ze sobą do domu trochę świątecznej magii.