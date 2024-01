Nielegalne parkowanie w Warszawie. Problem narasta. "Nie mamy jak poruszać się po chodnikach"

Po tym, jak udostępniliśmy zdjęcia Jeepa blokującego miejsca dla niepełnosprawnych, odezwaliście się do nas. Otrzymaliśmy wiele wiadomości. Czytamy w nich, że skala takiego nielegalnego parkowania jest ogromna.

Przypadkiem, jeden z naszych dziennikarzy, zauważył kuriozalną scenę. Kobieta prowadząca terenowego Jeepa nagle zatrzymała się i zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych. Wysiadła z samochodu i zniknęła nim zdążyliśmy podejść. Stanęła dokładnie na środku, zajmując dwa miejsca dla osób potrzebujących. Przyjrzeliśmy się, nie miała żadnej nalepki informującej, że jedzie tu osoba niepełnosprawna. Wydaje się, że to zwyczajna głupota. Albo brak zrozumienia dla innych.

"Nie mamy jak poruszać się po chodnikach". Mieszkańcy mają dość

Co ciekawe, problemem wskazywanym przez Czytelniczkę jest też brak miejsc postojowych, w tym na potrzeby dostaw do okolicznych sklepów. - Dochodzi do ciągłych kłótni i wyzwisk ze strony kierowców, którzy - jak im zwróci się uwagę - informują, że nie mają gdzie stanąć. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby pojawiło się kilka miejsc parkingowych lub zatoczki. Ogromna prośba o zwrócenie na ten problem uwagi. Nie mamy jak się poruszać po chodnikach, bo samochody zastawiają cały chodnik - dodaje Joanna.