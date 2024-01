Walczący z depresją Jakub przez trzy dni leżał w łóżku na Krakowskim Przedmieściu. Nietypowy protest 24-latka w centrum Warszawy

24-letni Jakub Tarasewicz postanowił zwrócić uwagę na problem finansowania służby zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o psychiatrię. W związku z tym, mężczyzna zorganizował manifest na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W sobotę 13 stycznia, rozłożył łóżko w okolicy pomnika Mikołaja Kopernika. Następnie, przeleżał w nim trzy dni.

Cześć! Miło poznać, nazywam się Kuba, mam 24 lata i całe życie walczę z depresją, nerwicą i stanami lękowymi. Spędzę tutaj czas od 13.01.24 do 15.01.24. Manifest, który nazwałem "Niebieskim poniedziałkiem" to dla mnie forma terapii, chciałbym w ten sposób zwrócić uwagę na problem z niedofinansowaną służbą zdrowia w naszym pięknym kraju, a forma którą przyjąłem była dla mnie oczywista ponieważ, to właśnie łóżko jest moim więzieniem gdy robi się gorzej. Nowa władzo, wierzę w dobrą zmianę - napisał protestujący na tablicy przypiętej do swojego łóżka.