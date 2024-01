Śnieżyca przeszła nad Warszawą. Potężne utrudnienia na drodze. Złamane autobusy, wypadki samochodowe i kilkunastometrowe korki

Jezdnie, które nam podlegają - odśnieżone i przejezdne. Nasze prace koncentrują się obecnie na terenach dla pieszych. To m.in. 4400 przystanków, dojścia do metra, schody i kładki. W sumie 3,5 mln m kw. powierzchni.

Pytacie dlaczego chodniki nie są odśnieżane tak szybko, jak jezdnie. Przede wszystkim dlatego, że chodniki są odśnieżane w inny sposób. Czyli przede wszystkim przez ekipy sprzątaczy oraz - tam, gdzie moga wjechać - przez lekkie pługi chodnikowe, do tego ulice to 1500 km, a tereny dla pieszych - 3,5 mln m kw. - informuje ZOM Warszawa.