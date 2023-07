Ciuchowisko znowu w Warszawie. To największa taka akcja w mieście. Będzie można pozbyć się starych rzeczy

Nowa edycja Warszawskiego Ciuchowiska odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia 2023 r. w Klubokawiarni Życie jest fajne przy ul. Grójeckiej 68 . Wszyscy zainteresowani wymianą będą mogli skorzystać z akcji w godzinach od 13:00 do 16:00 . Wstęp na imprezę kosztuję 15 zł . Jeśli chcesz tylko oddać rzeczy na wymianę i nie brać niczego w zamian, wchodzisz za darmo.

Jak działa akcja? Chętne do wymiany osoby, przynoszą wybrane przez siebie przedmioty i zostawiają je w kasie biletowej. Następnie organizatorzy wykładają otrzymane od interesantów rzeczy na salę wymiany. Wszystkie przedmioty, które tam się znajdą, można wziąć ze sobą i stać się ich nowym właścicielem. W zamian za zostawione rzeczy można zabrać ze sobą tyle zdobyczy, ile wpadnie nam w oko.

Warszawskie Ciuchowisko jest akcją polegającą na zasadzie wymiany. Jeśli posiadasz coś, co nie jest Ci już potrzebne i kurzy się w szafie, możesz to oddać i dać temu drugie życie. Być może komuś innemu przyda się bardziej.

Rzeczy będziemy odbierać od was przy strefie i stopniowo dowieszać i rozkładać tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie bez względu na to, o której godzinie się pojawi. Taka formuła sprawdziła się doskonale na ostatniej edycji. Prosimy więc o nieprzychodzenie „wszyscy na raz". - przypominają organizatorzy Ciuchowiska. Rzeczy wystarczy dla wszystkich, ponieważ będą sukcesywnie dokładane w trakcie trwania akcji. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz na Facebooku oraz na oficjalnej stronie Ciuchowiska.

Ciuchowisko: co podlega wymianie?

Ciuchowisko to nie tylko wymiana ubrań (czystych, niezniszczony), na akcję można przynosić także biżuterię, dodatki, zabawki, książki i wszelakie przedmioty użytkowe.