Co dalej z ulicą Brzeską? Trzaskowski chce wygonić dilerów. „To sprawa na tu i teraz”

Koniec z narkobiznesem na Brzeskiej? Po serii naszych artykułów na temat problemów tego miejsca, w walkę z dilerami zaangażowało się nie tylko miasto, ale także MSWiA. - To kwestia na „tu i teraz” – mówi nam Rafał Trzaskowski.

Ulicą Brzeską, jako warszawskim zagłębiem narkotykowym, zajmujemy się od dawna. Przypomnijmy, że na tej ulicy rozstawili się dilerzy, którzy w podwórkach handlowali zakazanymi substancjami 24/7. Mieszkańcy skarżyli się na hałasy, podejrzane interesy, a nawet uzbrojonych mężczyzn spacerujących po ulicy. Wydawało się, że nikomu nie zależy na tym, by ten problem rozwiązać. Po serii naszych tekstów temat wrócił na spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Pragi-Północ. Prezydent powiedział: „Sam po nocach się tam nie szlajam.” Przyznał, że okolica jest problematyczna. Później już Trzaskowski nie wypowiadał się w tej sprawie, jednak mieszkańcy zauważyli poprawę. Na Brzeskiej do końca roku non-stop stały policyjne radiowozy. Teraz dopytaliśmy prezydenta o to, jaki jest długofalowy plan na to miejsce.

Rewitalizacja Brzeskiej. To koniec narkobiznesu?

Lokalni społecznicy od dawna mówią, że jedynym sposobem na „wygonienie” dilerów jest rewitalizacja kamienic. - Głównie chodzi o kamienice przy „Różycu” – mówi nam Rafał Trzaskowski. Jak tłumaczy, to budynki będące w rejestrze zabytków, a dodatkowo mocno zaniedbane. Ich remont kosztowałby dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. Stąd pomysł, by zaangażować w tę kwestię prywatny biznes.

- Mamy plan partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zobaczymy czy ten plan wypali z taką dynamiką jak byśmy chcieli. Testujemy, czy to będzie możliwe i na jakim obszarze. Sprawy Brzeskiej nie załatwimy od ręki w rok, dwa czy trzy. Stąd pomysł, żeby zrobić to w PPP. Wyremontowanie jeden czy dwóch kamienic nie rozwiąże problemu. Poza tym musimy wyjaśnić sytuację własnościową, bo dopóki to nie jest zrobione, to nie możemy w takie miejsce inwestować – słyszymy.

A co z bezpieczeństwem na Brzeskiej? Jak słyszymy, w walkę z dilerami narkotykowymi zaangażowało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Musimy zadbać o to, żeby na ul. Brzeskiej było bezpiecznie. Rozmawiam o tym z ministrem Kierwińskim. Bo to kwestia na „tu i teraz”.

