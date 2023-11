Co robić w listopadzie w Warszawie? 26 najlepszych wydarzeń, imprez, koncertów i atrakcji. Gdzie warto się wybrać? Kamil Jabłczyński

Jeden z największych biegów w całej Polsce i również świetna forma upamiętnienia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 16 sierpnia ruszyły zapisy na Bieg Niepodległości w Warszawie. Tradycyjnie 11 listopada o 11.11 biegacze w białych lub czerwonych koszulkach uczczą Święto Niepodległości. To już 33. edycja wydarzenia sportowego. Dostępne są zapisy na bieg: dla dorosłych (10 km),kategorię nordic walking na dystansie 6,5 kilometra,bieg dla młodzieży w wieku 10-14 lat na dystansie 1918 metrów,będzie się można zapisać także do „wirtualnej” edycji biegu. Trasa 33. Biegu Niepodległości w Warszawie Listopadowy bieg będzie, jak co roku, wyjątkowym i symbolicznym zamknięciem sezonu startowego. Uczestnicy pokonają dobrze znaną, szybką trasę ze startem i metą w Al. Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki. Nawrotka – na wysokości ul. Rakowieckiej. Szymon Starnawski Zobacz galerię (26 zdjęć)

Jesień w pełni, dni coraz krótsze, za oknem coraz chłodniej. To jednak nie oznacza, że w Warszawie nie ma co robić. Wręcz przeciwnie. Wybraliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia, imprezy, koncerty, wystawy czy atrakcje, które mogą przyciągnąć ludzi w listopadzie. Wiele z nich będzie dostępnych zupełnie za darmo. Co robić, żeby się nie nudzić? Sprawdźcie sami. Kliknij w obrazek, aby przejść do galerii.