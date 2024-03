Co robić w Warszawie 9-10 marca 2024? Imprezy i atrakcje. Oto najciekawsze wydarzenia weekendu Redakcja Warszawa

W najbliższy weekend w Kinie Luna odbędzie się wiosenna edycja Targów Mody Vintage. - Spotkacie tu najlepszych wystawców z całej Polski, którzy zadbają o to, aby Twoja szafa była bogatsza w szlachetne materiały i wyjątkowe fasony, których nie znajdziesz w dzisiejszych sieciówkach - zapraszają organizatorzy. Kiedy: niedziela, start o godz. 11.00 Gdzie: Kino Luna (Marszałkowska 28) Wstęp wolny. Kolejne wydarzenie na następnej stronie >>> Krzysztof Jedynak Zobacz galerię (20 zdjęć)

Imprezy w Warszawie 9-10 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 9-10 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.