Czy pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u ? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią. Widok tych przedmiotów przenosi do przeszłości

Końcówka czasów PRL-u oraz początek lat 90. to okres, który do dzisiaj budzi wiele emocji. Pamiętamy puste sklepy sprzed lat, ale wraz z nadejściem lat 90. zmieniła się sytuacja. Teraz na półkach można było znaleźć meble, radiomagnetofony, sprzęt turystyczny czy nawet pierwsze komputery.

Co królowało na półkach sklepowych w tamtych czasach?

Dziś dla wielu osób okres PRL-u i lat 90. to czas dzieciństwa oraz młodości. Czy pamiętasz sprzęt, który królował na półkach sklepowych tamtych lat? Czy te przedmioty są Ci całkowicie obce? Czy czasy te wracają do Ciebie z nostalgią? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!