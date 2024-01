Damian został zamordowany siekierą. Mowy końcowe ws. zabójstwa 31-latka w Ząbkach. Wyrok jeszcze w styczniu

- Będziemy wnioskować dla Rajmunda M. o dożywotnią karę pozbawienia wolności, nawiązkę w najwyższej kwocie, czyli w kwocie 200 tysięcy złotych oraz oczywiście zwrotu kosztów procesu. Wnosząc o dożywotnie pozbawienie wolności pokrywamy się z żądaniem prokuratora. Jeżeli mówimy o dwóch pozostałych oskarżonych – Pawle Ż. i Kamilu Ch. także wnosimy o najwyższy wymiar kary, jaki jest możliwy. W tym przypadku jest to trzy lata pozbawienia wolności – powiedział naszej redakcji tuż przed czwartkową rozprawą mecenas Stanisław Korzeniewski. – Mam nadzieję, że ten wyrok będzie wyrokiem sprawiedliwym za to, co zostało zrobione. Że w odczuciu matki Damiana i w odczuciu czysto społecznym, ludzkim, będzie ten wyrok adekwatny. Została popełniona okrutna zbrodnia i za to powinna zostać poniesiona kara – dodał.